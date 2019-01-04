Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Çöken Yol Ulaşımı Aksattı

Sarıyer'de Çöken Yol Ulaşımı Aksattı

51 dakika önce

Sarıyer'de, bir süre önce aşırı yağıştan dolayı çöken yol, ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Sarıyer'de Çöken Yol Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Sarıyer'de, bir süre önce aşırı yağıştan dolayı çöken yol, ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Sarıyer Merkez Mahallesi Demet Çıkmazı'nda, toprak kayması nedeniyle çöken yol araç trafiğine kapatıldı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri yolun bulunduğu sokağın girişine "Toprak kayması, heyelan riski" yazılı tabela koydu.

Mahalle sakini Ahmet Köleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır Sarıyer'de oturduğunu, çöken yolun yukarısındaki evin de kendisinin olduğunu söyledi.

Daha önce Sarıyer Belediyesi tarafından yolun alt tarafında 2 metrelik duvar yapıldığını belirten Köleli, şöyle devam etti:

"Biz belediyeye 'Devam edin, alt tarafı gidiyor' dedik. Ama öyle bıraktılar. Daha sonra burası uçmasın diye ağaç diktim. Ama o da dayanmadı ve çöktü. Buraya kimse bakmıyor. Benim evimin burada yıkılma tehlikesi var. Toprak hep dolgu burada. Sabaha kadar uyumuyorum. Burası yıkılalı 20 gün oldu. Sarıyer Belediyesi'nden geldiler, baktılar. Bu gece bir kısmı yine yıkıldı. İsteğimiz buranın acilen yapılması. Yolun çöken kısmının doğal gaz borusuna yaklaşmasına 50 santimetre kaldı. Burada ev var, aile var, buranın yapılması lazım."

"150 hanenin yolu kesildi"

Bölgede 40 yıldır yaşayan Hacı Demirtaş ise Sarıyer Belediyesi'ne haber verdiklerini, ekiplerin yola baktıktan sonra gittiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İhale yapılacak' dediler. Burada aciliyet vardır. Doğal gaz borusu var buradan geçen. 'İhaleye çıkarılacak' dediler ama ne zaman çıkacak. Burada insanlar yaşıyor. Arka taraftaki 150 hanenin yolları kesildi, gidemiyor insanlar, ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Yangın olsa itfaiye nasıl gidecek. Acil durum olsa ambulans giremez durumda. Buranın yapılmasını istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Merkez, Sarıyer, Güncel
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