Sarıyer'de çöp kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Sarıyer'de freni boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Park halindeki araçlara çarparak sitenin duvarını aşan kamyon, karşıdaki binanın bahçesine girerek durabildi.

Olay, Poligon Mahallesi Dereler Sokak'ta sabah 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çöpleri almak için sokağa giren kamyonun bir anda freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla inen kamyon, önce park halindeki araçlara vurdu. Sokakta bulunan bir sitenin duvarını aşan kamyon, ardından karşı taraftaki bir apartmanın bahçesine girerek durdu. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada şoför araç içerisinde sıkıştı. Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar, yaralı şoföre yardım etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Hafif yaralanan şoför, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mahalleli Ahmet Kaya yaşanan dehşeti anlatarak, "Çöp yüklüyorlardı sitenin içerisinde. Salonda otururken bir ses duydum. Çıkıp koştum buraya. Baktım çöp kamyonu duvarı aşmış kamyonun bahçesine dalmış. Bugün hafta sonu. Aslında hava yağmurlu olmasa komşular her sabah burada kahvaltı yapıyorlar. Şoför sıkışmıştı vatandaşlarla yardım ettik. Hastaneye gönderdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL