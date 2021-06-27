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Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çökünce vatandaşlar sokaklara döküldü - Son Dakika

Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çökünce vatandaşlar sokaklara döküldü

27.06.2021 09:19

Sarıyer'de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olması nedeniyle boşaltılan 9 katlı bina büyük bir gürültü ile yerle bir oldu. Binanın daha önce boşaltılmış olması büyük bir faciaya engel olurken, binada birilerinin olup olmadığının araştırılması için AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri binada arama yaptı.

Saat 00.20 sıralarında Bahçeköy Yenimahalle Doğanbey Caddesi ile Leylak Sokak arasında bulunan ve kaçak olarak yapıldığı öğrenilen 9 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Deprem etkisi yaratan çökmenin ardından mahalleli kendisini sokağa atarken, sokakta bulunan araçlarda ve çevre binalarda maddi hasar meydana geldi. Çökmenin ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI: DAVA BİTMEDEN BİNAYI YIKAMAZDIK

Binanın uzun süredir yıkılmamasının nedeninin açılan davalar olduğunu belirten Genç, 'İki yıldır o binayı bekliyoruz. Şarlatanlığa gerek yok. Şarlatanlığa izin vermeyeceğim. 2019 Ağustos ayının başında bu binada çökme tehlikesi olduğunu tespit ettik. Çevre Şehircilik Bakanı dahil, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü dahil gerekli önlemler alındı. Önce binanın riskli olduğu tespit edildi. Çok uzun sürdü bu. Mahkemeler oldu. Bina boşaltıldı. Hala itirazlar var. Hala dava var şu anda. Bu davalar bitmeden binayı yıkmamız mümkün değil" dedi.

Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü, bölge halkı sokaklara döküldü

Bina hakkında bilgi veren Başkan Genç, binanın kademe kademe kaçak yapıldığını belirterek, 'Herhangi bir mühendislik desteği alınmamış. 10 kat ama aşama aşama yapılmış. Bir müddet yapılmış sonra durmuş. Hiçbir mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış bir bina" dedi.

"KAĞIT GİBİ İNDİ AŞAĞIYA"

Binanın çöküşünün adeta deprem etkisi yaptığını belirten mahalle sakinleri yaşananları anlattı. Çöken binanın hemen önünde bulunan binada oturan vatandaş, "Yatağın üzerinde zıpladım. Dışarıya çıktım, kardeşlerime bağırdım. Çıkın dışarıya deprem oluyor dedim. Ben kafamı dışarıya çıkardığım zaman bina olduğu yere kağıt gibi indi aşağıya. Çevre ve şehircilik bakanlığının yıkım kararı olmasına rağmen bizi hiç tınlamadı. Bina başkanın umursamaması yüzünden yıkıldı" dedi.

Çökme anında oluşan sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini belirten mahalle sakini ise, "Benim babamlar burada oturuyordu. Babaannem aradı, evden çıkın deprem oluyor dedi. Ben yeni mahallede oturduğum halde deprem olduğunu zannettim. Çok şiddetliydi oraya kadar yansıdı. Bu binayı yıkmaları gerekiyordu. Kolonlarında zaten arıza vardı." diye konuştu.

Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü, bölge halkı sokaklara döküldü

Yıkılan binada oturan ve 2 yıl önce alınan yıkım kararının ardından binayı tahliye ettiklerini belirten Birgül Karvazlı, "Biz oturuyorduk daha önce. Kolonlar patlamıştı, bizi çıkardılar. İki yıl gibi bir süre oldu. Biz tabi mal sahibi olduğumuz için yapılması taraftarıydık. Tabi bu tuzla buz görüntüyü görünce Allah'a şükrediyoruz. Şükrü bey zaten hep yıkılmasını söyledi. Bu görüntüyü görünce ben eşim ve ailemin yaşadığına şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ BİNADA ARAMA YAPTI

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından AFAD'a bağlı arama kurtarma köpekleri bina içerisinde canlı olup olmadığının anlaşılması için enkazda arama çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı. Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çökünce vatandaşlar sokaklara döküldü

Arama Kurtarma, Sarıyer, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çökünce vatandaşlar sokaklara döküldü - Son Dakika


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