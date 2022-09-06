Sarıyer'de dar yokuşta virajı alamayan kamyonet devrildi - Son Dakika
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Sarıyer'de dar yokuşta virajı alamayan kamyonet devrildi

06.09.2022 15:38
Sarıyer'de dar yokuşta virajı alamayan kamyonet devrildi

Sarıyer'de dar yokuşta aşağı doğru seyir halindeyken freni tutmayan kamyonet devrildi.

Sarıyer'de dar yokuşta aşağı doğru seyir halindeyken freni tutmayan kamyonet devrildi. Şoför kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Kefeliköy Bayırı'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BNU 335 plakalı kamyonet dar yoldan ilerlerken bir anda kontrolden çıktı. Dar yollardan seyrederken freni boşalan kamyonet, virajı alamayıp devrildi. Kamyonet şoförü Hürol Akdağ, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken kazayı da ufak sıyrıklarla atlattı. Kamyonette bulunan su dolu şişeler yola döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

"Anayolu trafiğe kapatmışlar"

Kamyonet şoförü Hürol Akdağ, "Anayolu trafiğe kapatmışlar. Burası da bayağı yokuşmuş. Zaten ben navigasyonla geliyordum. Beni buraya yönlendirdi. Yavaş gittiğim için önümde araç yoktu. Ama yaklaşık 200 metre kala frenler tutmadı. Araç boşa saldı, zaten araçta yük de vardı. Rampa olduğu için aşağı doğru saldı. Virajı alamadı, araba da yan yattı. Araçta sadece ben vardım. Ön camdan çıktım. Herhangi bir şeyim yok, sadece birkaç çiziğim var" dedi.

"Yolumuz çok kötü"

Mahalle Sakini Sinem Çakır ise, "Yolumuz çok kötü. Biz çocuklarla aşağı inemiyoruz, evde oturuyoruz. Olacağı zaten buydu. Kamyonet dönerken devrildi. Ben de yukarıda oturuyorum. Oradan gördüm" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Tragger, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de dar yokuşta virajı alamayan kamyonet devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de dar yokuşta virajı alamayan kamyonet devrildi - Son Dakika
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