Sarıyer'de dar yolda manevra yapmaya çalışan tır ağaca çarptı - Son Dakika

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Sarıyer'de dar yolda manevra yapmaya çalışan tır ağaca çarptı

Metrelerce uzunluktaki ağaç tırın üzerine devrildi

Ağacın bir kısmı itfaiye ekiplerince kesildi

İSTANBUL - Sarıyer'de dar yolda manevra yapamayan tır, ağaca çarptı. Tırın üstüne devrilen metrelerce uzunluğundaki ağacın bir kısmı itfaiye ekiplerince kesildi.

Olay, Sarıyer Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır sürücüsü, dönüş yapmak istedi. Mezarlığın etrafında bulunan yoldan dönmek isteyen sürücü, manevra esnasında yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Dorsenin çarptığı ağaç devrildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç tırın üzerine devrildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Kaza nedeniyle caddede trafik oluşurken, ağacın bir kısmı itfaiye ekiplerince kesildi.