Sarıyer'de deniz sezonu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de deniz sezonu açıldı

29.05.2022 17:01
Sarıyer'de deniz sezonu açıldı

SARIYER'de havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar sahillere akın etti.

SARIYER'de havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı'na gelen vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı'na gelen vatandaşlar denize girdi, güneşlendi.

Denize girmek için gelenlerden Şenol Karamil; "Havalar ısındı, deniz de biraz ısınmaya başladı, sezon açıldı yani. Hem kamp hem deniz, bir müddet daha Kısırkaya'dayız. Bu sene ilk defa girdik, deniz harika çok güzel" şeklinde konuştu.

İlker Akkar ise, "Karpuz kabuğu suya indi, deniz mevsimi başladı, herkesi bekleriz. Bu sene ilk defa geldim, su güzel, sıcak, dalga yok, hava lodos, plaj kalabalık. Gayet güzel" dedi.


Sarıyer'de deniz sezonu açıldı
Sarıyer'de deniz sezonu açıldı
Sarıyer'de deniz sezonu açıldı
Sarıyer'de deniz sezonu açıldı
Sarıyer'de deniz sezonu açıldı
Sarıyer'de deniz sezonu açıldı
Sarıyer'de deniz sezonu açıldı
YORUMLAR
500
9. Sarıyer Edebiyat Günleri, Mezarları Başında Vedat Türkali ve Yaşar Kemal Anmasıyla Başladı 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, Mezarları Başında Vedat Türkali ve Yaşar Kemal Anmasıyla Başladı Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'İhracatçılarımıza ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz' Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'İhracatçılarımıza ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz'
Kaynak: DHA

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de deniz sezonu açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 17:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de deniz sezonu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement