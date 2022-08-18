Olay, Sarıyer Piyasa Caddesi Taş İskele mevkisinde yaşandı. Serinlemek için denize giren genç, bir müddet sonra çırpınmaya başladı. Denizde yüzen diğer vatandaşlar gencin çırpındığını görünce onu denizden çıkardı. Denizden çıkarılan gence ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Boğulmaktan son anda kurtarılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

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