Sarıyer'de Denizde Ceset Bulundu
7 dakika önce
Sarıyer sahilinde denizde kadın cesedi bulundu.
Sarıyer
sahilinde denizde kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Baltalimanı
mevkisinde denizde ceset gören vatandaşlar polise haber verdi.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince denizden çıkarılan ve 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Cesedin üzerinde kimlik tespitine yarayacak herhangi bir belgenin çıkmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:39 Kaynak: AA
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