Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Denizde Ceset Bulundu

Sarıyer'de Denizde Ceset Bulundu

7 dakika önce

Sarıyer sahilinde denizde kadın cesedi bulundu.

Sarıyer'de Denizde Ceset Bulundu, System.String[]
Sarıyer sahilinde denizde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Baltalimanı mevkisinde denizde ceset gören vatandaşlar polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince denizden çıkarılan ve 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin üzerinde kimlik tespitine yarayacak herhangi bir belgenin çıkmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:39 Kaynak: AA

Baltalimanı, Sarıyer, Güncel
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