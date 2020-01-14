Sarıyer'de denizde ceset bulundu - Son Dakika

SARIYER'de, denizde ceset bulundu. Vatandaşlar, polisin ceset üzerindeki incelemelerini ve denizden çıkarılışını meraklı gözlerle takip etti.

Yeniköy'de 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde oltayla balık tutan bir kişi, denizde bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir ekip, cesedi denizden çıkararak bota aldı.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sahildeki vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Polisin çabalarına rağmen uzaklaşmayan bazı vatandaşlar, ceset üzerinde yapılan incelemeleri ve denizden çıkarılışını meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt etti.

Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemelerde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Üzerinde Mehmet Ali Ağcagül adına düzenlenmiş bir kimlik çıkan ceset, incelemelerin ardından İstinye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- İstanbul