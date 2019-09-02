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Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulunduİSTANBUL - Sarıyer'de Çayırbaşı Mevkiinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Sarıyer'de Çayırbaşı Mevkiinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin cesedin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışması devam ediyor.

Olay, sabah 07.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı mevkiine yaşandı. Deniz üzerinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri, su üzerinde bulunan erkek cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından ambulans ile incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaları devam ediyor. Cesedin polise ihbarını yapan Mehmet Sözer, "Denizde bir ceset gördük. Hemen polis haber verdik" dedi.

Çayırbaşı, Sarıyer, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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