Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

08.03.2022 09:34

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Denizde cesedi bulunan 27 yaşındaki genç kadının tek başına sahile yürüdüğü ortaya çıktı Sarıyer'de denizde ölü olarak bulunan kadının 27 yaşındaki Kübra Diri'nin, cesedinin bulunduğu sahile yürüdüğü...

Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Denizde cesedi bulunan 27 yaşındaki genç kadının tek başına sahile yürüdüğü ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de denizde ölü olarak bulunan kadının 27 yaşındaki Kübra Diri'nin, cesedinin bulunduğu sahile yürüdüğü son anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer Merkez Mahallesi'nde önceki hafta Pazar günü saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kadın bedeni görmüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri kadının cansız bedenini karaya çıkartmıştı.

Denizde ölmüş olarak bulunmuştu

Yapılan ilk incelemelerde genç kadının, denizde boğularak öldüğü belirlenmişti. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni kimliğini tespit için Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesine morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise genç kadının kimliğini 27 yaşındaki Kübra Diri olduğunu tespit etmişti. Çalışmaların ardından genç kadının cenazesi hastane morgundan alınıp Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Genç kadının son anları ortaya çıktı

Babası İbrahim Diri tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu belirlenen genç kadının sahile yürüdüğü son anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadın normal bir şekilde sahile giden yolda yürüyor. Bir süre sonradan gözden kayboluyor. Öte yandan genç kadın kılınan cenaze namazının ardından memleketinde toprağa verildi.

Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

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Sahil Güvenlik, Sarıyer, Pazar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadının son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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