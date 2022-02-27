Sarıyer'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika

Sarıyer'de denizden kadın cesedi çıktı

Genç kadının boğularak öldüğü düşünülüyor

İSTANBUL - Sarıyer'de sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz bir kadın bedeni gördü. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cenazenin genç bir kadına ait olduğunu ve boğularak öldüğü düşünüyor.

Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde yürümeyen vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kadın bedeni gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri kadının cansız bedenini karaya çıkarttı. Yapılan incelemeler sonucunda 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının boğularak öldüğü düşünülüyor.

Kimliği ve ölüm sebebi araştırılıyor

Öte yandan, olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni kimlik tespitinin yapılabilmesi için Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kadının kimliğini tespit etmek ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.