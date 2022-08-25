SARIYER'DE DENİZDE DALGALARA KAPILAN BABA BOĞULDU OĞLU KAYIP - Son Dakika
Üye Girişi

SARIYER'DE DENİZDE DALGALARA KAPILAN BABA BOĞULDU OĞLU KAYIP

25.08.2022 09:10
SARIYER'DE DENİZDE DALGALARA KAPILAN BABA BOĞULDU OĞLU KAYIP

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor. Baba oğlun son anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısırkaya Plajı'nda Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında birlikte denize girdi. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi. Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Muzaffer Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba ve oğlun dalgalara kapıldıkları son anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'a kalp masajı yapıldığı da görülüyor.

Görüntü dökümü:  --------------------------- -Baba ve oğulun dalgalara kapıldığı anlar -Babaya kalp masajı yapılması -Olay yerinde toplanan vatandaşlar -Denizde kaybolan Burak Erbaş'ı arama çalışmaları-Baba ve oğlunun fotoğrafları-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
500
Dümdüz yolda aydınlatma direğine çarptı, baba oğul yaralandı Dümdüz yolda aydınlatma direğine çarptı, baba oğul yaralandı Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi
Kaynak: DHA

Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE DENİZDE DALGALARA KAPILAN BABA BOĞULDU OĞLU KAYIP - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:59 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren talimat! AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü zirvede konuşulanlar ortaya çıktı
08:32 Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak! İşte aranan şartlar...
08:30 Melih Gökçek, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
08:18 Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir
07:35 Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurmuştu! Aile hekimlerine yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
05:33 İstanbul'da yan yola uçan araç ağaca ok gibi saplandı: 5 kişi can verdi
04:27 Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki "8.şampiyonluk" yazısı Fenerbahçe'nin tepkisi çekti! Ardından "Hata" denilerek özür dilendi
03:24 Beşiktaş'ın İngiliz devinden transfer ettiği Dele Alli İstanbul'a ayak bastı!
03:13 İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 09:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: SARIYER'DE DENİZDE DALGALARA KAPILAN BABA BOĞULDU OĞLU KAYIP - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement