İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

25.08.2022 16:24

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor.

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında denize girdi. Birlikte denize giren baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı.  Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı. Dalgalara kapılarak gözden kaybolan Burak Erbaş'ı (10) arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Sahil Güvenlik ekipleri ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri katılıyor.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Ataşehir, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

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