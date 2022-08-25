İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor.

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında denize girdi. Birlikte denize giren baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı. Dalgalara kapılarak gözden kaybolan Burak Erbaş'ı (10) arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Sahil Güvenlik ekipleri ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri katılıyor.