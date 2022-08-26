İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

26.08.2022 09:48
İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ın bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında denize girdi. Birlikte yüzen baba ile oğlu bir süre sonra dalgalara kapıldı.  Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ı arama çalışmaları başlamıştı. Bugün sabah saatlerinde ise 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

YORUMLAR
500
Evlilik kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü ertelendi! Evlilik kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü ertelendi! İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kaynak: DHA

Burak Can, Ataşehir, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement