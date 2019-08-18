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SARIYER'DE DENİZE UÇAN MİNİBÜS ÇIKARILDI

50 dakika önce

Sarıyer'de balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçan minibüs 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

SARIYER'DE DENİZE UÇAN MİNİBÜS ÇIKARILDI, System.String[]

Sarıyer'de balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçan minibüs 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.
İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. Kazada, balık tutan 2 kişi ile minibüste bulunan 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Denize uçan minibüs, sabah saatlerinde 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Polis ve zabıta ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Deniz polisine bağlı dalgıçlar yardımıyla vince bağlanan minibüs, bir saatlik çalışmanın ardından denizden çıkarıldı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaş minibüsün çıkarılma çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydetme telaşına düştü. Minibüs çekiciye yüklenirken Haydar Aliyev Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza yapan yolcu minibüsünün Gaziosmanpaşa hattında çalıştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Deniz polisi ve dalgıçlar
-Dalgıçların su altına dalıp minibüsü bağlaması
-Aracın vinçle sudan çıkarılması
-Minibüsün çekiciye yüklenmesi
-Kısa süreli kapanan yol
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:41 Kaynak: DHA
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