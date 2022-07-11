SARIYER'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDEN BURUNLARI BİLE KANAMADAN ÇIKTILAR - Son Dakika
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SARIYER'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDEN BURUNLARI BİLE KANAMADAN ÇIKTILAR

11.07.2022 18:41
SARIYER'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDEN BURUNLARI BİLE KANAMADAN ÇIKTILAR

SARIYER'DE sürücüsünün yol kenarına park edip el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen otomobil, bir anda harekete geçerek dereye düştü.

SARIYER'DE sürücüsünün yol kenarına park edip el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen otomobil, bir anda harekete geçerek dereye düştü. Otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi Orman Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün yol kenarında durdurup park ettiği ve el frenini çekmeyi unuttuğu 34 BG 0075 plakalı otomobil, bir anda hareket geçti. Sürücü ve bir arkadaşının içinde bulunduğu otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Dereye düşen otomobilde bulunan iki arkadaş kazayı burunları dahi kanamadan atlattı.

Hasar gören otomobil, getirilen vinç ile çıkarıldı.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SARIYER'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDEN BURUNLARI BİLE KANAMADAN ÇIKTILAR - Son Dakika
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