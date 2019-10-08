Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı
Son Dakika Güncel Sarıyer'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

Sarıyer'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

27 dakika önce

Sarıyer'de virajı alamayarak devrilen kamyonun şoförü yaralandı.

Sarıyer'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı, System.String[]

Sarıyer'de virajı alamayarak devrilen kamyonun şoförü yaralandı.

Hadım Koruyolu Caddesi'nden Ayazağa istikametine giden Bülent Kalkan idaresindeki 34 DJ 7853 hurda kağıt yüklü kamyon virajda, iddiaya göre yağışın da etkisiyle kaydı.

Savrulan kamyon yola devrildi. Yaralanan kamyon şoförü Kalkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ayazağa, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:18 Kaynak: AA
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