Sarıyer'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı
21 dakika önce
Sarıyer'de virajı alamayarak devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:23 Kaynak: AA
Sarıyer'de virajı alamayarak devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Hadım Koruyolu Caddesi'nden Ayazağa istikametine giden Bülent Kalkan idaresindeki 34 DJ 7853 hurda kağıt yüklü kamyon virajda, iddiaya göre yağışın da etkisiyle kaydı.
Savrulan kamyon yola devrildi. Yaralanan kamyon şoförü Kalkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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