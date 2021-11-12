SARIYER'DE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI - Son Dakika

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile ve kaldırıma çarptı. Kazada otomobil yan yatarken, araç içinde sıkışan kadın sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Hafif yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Maden Mahallesi Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Şenay Edremit direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CEY 886 plakalı otomobil, önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından kaldırıma çarparak yan yattı. Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Şenay Edremit'i kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kadına olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

ARABAYA ÇARPTI SONRA KALDIRIMA VURARAK TAKLA ATTI

Kaza hemen önünde meydana gelen Melike Pirim, Hanımefendi hemen önümdeydi, çok da yavaş gidiyordu, hızlı gitmiyordu. Yan tarafta beyaz bir araba vardı ona çarptı, çarpınca kaldırıma çarptı, kaldırımdan da hemen devrildi, ters döndü. Müdahale etmeye çalıştık, itfaiyeyi ve 112'yi aradım. Sonra geldiler, müdahale ettiler. Kadın ilk etapta iyiydi ama sonra bayıldı. Elini tuttuk, 'Güvendesiniz korkmayın' diye telkinde bulunduk. Sonra kendine geldi, tekrar bayılır gibi oldu. Sonra da zaten ekipler geldi müdahale ettiler dedi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.