Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular - Son Dakika

Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular

48 dakika önce

Sarıyer'de devrilerek yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki bir kişi, kazayı ufak sırıklarla atlattı.

Sarıyer'de devrilerek yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki bir kişi, kazayı ufak sırıklarla atlattı.

Alınan bilgiye göre, Maslak Büyükdere Caddesi'nde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki 34 ZYT 20 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atıp devrildikten sonra sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü ve yanındaki yolcunun ayakta kontrollerini yaptı.

Aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından caddedeki trafik akışı normale döndü.

Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular

Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi
Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Son Dakika Haberleri
03:30 Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
03:13 Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
03:11 Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular - Son Dakika
03:10 Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
03:04 BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN BİR KİŞİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 04:00:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]