Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu - Son Dakika

Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu
18.05.2021 10:32
Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, bıçaklanan bir kişiyi ormanlık alanda yerde baygın halde yatarken buldu. Şahsın, Afgan uyruklu olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin ihbarı üzerine yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Dün saat 17.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde iddiaya göre, polis ekipleri mahalledeki devriye görevleri sırasında ormanlık alanda bıçakla yaralanmış baygın halde yatan bir şahıs gördü.
AFGAN UYRUKLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Ekiplerin durumu ihbar etmesi üzerine takviye olarak bölgeye Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü, olay yeri inceleme ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanmış şahsın Afgan uyruklu olduğu belirlendi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
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