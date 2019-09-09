sarıyer'de domuzlar caddeye indi

Aç kalan domuzları vatandaşlar besliyor

Caddeye kadar inen domuzlar ile sokak köpekleri kavga etti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA

Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi. Yeşillik alanda yiyecek arayan yaban domuzlarının karnını yoldan geçen vatandaşlar doyuruyor. Sokak köpekleri ile domuzlar kavga etti.

Ayazağa'da askeri bölge içinde kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzlarının imdadına hayvan severler yetişti. Yaban domuzlarının her sabah aynı noktaya gelerek yiyecek aradığını fark eden hayvan severler, yanlarında getirdikleri ekmek ve çeşitli yiyecekleri hayvanlara veriyor. Ayazağa Mezarlığı'na giderken yaban domuzlarını gördüğünü söyleyen Muhammet Balcılar, "Ben ilk defa ekmek getiriyorum. Ayazağa Mezarlığı'na gitmek için bir süredir bu yolu kullanıyorum. İnsanlar burada domuzlara ekmek atıyordu. Ben de evdeki bayat ekmekleri değerlendirmek için getirdim. Ben Ayazağa'daki köpeklere de ekmek götürüyorum. Bugün de domuzları besleyeyim dedim. Ekmekleri çöpe atacağıma domuzlara veriyorum" dedi.

Bu arada caddeye kadar inen domuzlar ile sokak köpekleri kavga etti. Domuzlar sokak köpeklerini kovaladı.