Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de domuzlar caddeye indi
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Sarıyer'de domuzlar caddeye indi

1 saat önce

SARIYER'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi.

Sarıyer'de domuzlar caddeye indi, System.String[]
SARIYER'de  ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi. Yeşillik alanda yiyecek arayan yaban domuzlarının karnını yoldan geçen vatandaşlar doyuruyor. Sokak köpekleri ile domuzlar kavga etti.
Ayazağa'da askeri bölge içinde kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzlarının imdadına hayvanseverler yetişti. Yaban domuzlarının her sabah aynı noktaya gelerek yiyecek aradığını fark eden hayvanseverler, yanlarında getirdikleri  ekmek ve çeşitli yiyecekleri  hayvanlara veriyor. Ayazağa Mezarlığı'na giderken yaban domuzlarını gördüğünü söyleyen Muhammet Balcılar, "Ben ilk defa ekmek getiriyorum. Ayazağa Mezarlığı'na gitmek için bir süredir bu yolu kullanıyorum. İnsanlar burada domuzlara ekmek atıyordu. Ben de evdeki bayat ekmekleri değerlendirmek için getirdim. Ben Ayazağa'daki köpeklere de ekmek götürüyorum. Bugün de domuzları besleyeyim dedim. Ekmekleri çöpe atacağıma domuzlara veriyorum" dedi.
Bu arada caddeye kadar inen domuzlar ile sokak köpekleri kavga etti. Domuzlar sokak köpeklerini kovaladı.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:34 Kaynak: DHA
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