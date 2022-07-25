SARIYER'DE DURDURULAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika
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SARIYER'DE DURDURULAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

25.07.2022 12:19
SARIYER'DE DURDURULAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

SARIYER'DE polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 22 bin 100 lira ele geçirildi.

SARIYER'DE polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 22 bin 100 lira ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükdere Caddesi'nde 21 Temmuz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu buldu. Ayrıca polisler araçta bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 22 bin 100 liraya da el koydu. Araçtaki Y. E. K. ve M. Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Zanlıların çıkışı


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE DURDURULAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika

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