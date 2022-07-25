Büyükdere Caddesi'nde 21 Temmuz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu buldu. Ayrıca polisler araçta bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 22 bin 100 liraya da el koydu. Araçtaki Y. E. K. ve M. Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › SARIYER'DE DURDURULAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika

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