SARIYER'DE EMEKLİ KAPTAN TEKNESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel SARIYER'DE EMEKLİ KAPTAN TEKNESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

SARIYER'DE EMEKLİ KAPTAN TEKNESİNDE ÖLÜ BULUNDU

6 saat önce

SARIYER'de 60 yaşındaki kaptan Ercan Karakaş, yaşadığı balıkçı teknesinde ölü bulundu.

SARIYER'DE EMEKLİ KAPTAN TEKNESİNDE ÖLÜ BULUNDU, System.String[]
SARIYER'de 60 yaşındaki kaptan Ercan Karakaş, yaşadığı balıkçı teknesinde ölü bulundu. Karakaş'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Sarıyer, Piyasa Caddesi açıklarındaki balıkçı teknesinde hareketsiz şekilde yatan Ercan Karakaş'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri teknede yatan Ercan Karakaş'ı kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde 60 yaşındaki Karakaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

"YAZ KIŞ TEKNESİNDE YAŞARDI"

Teknede ölü bulunan Ercan Karakış'ın yaz kış teknede yaşadığını belirten Necati Kahioğlu, "Yıllardır bu güzergahta yürürüm. Sürekli gördüğüm biriydi. Yaz kış sürekli bu teknede yaşardı. Biraz önce buradan geçerken kalabalığı görüp, sordum. Kafasını vurarak yere düştüğünü söylediler. Ancak kimse ne olduğunu bilmiyor"  dedi.

Ercan Karakaş'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Karakaş'ın teknesinde yalnız kaldığını ve vaktinin çoğunu da burada geçirdiği öğrenildi. Karakaş'ın uzun yıllar balıkçı teknelerinde kaptanlık yapmasının ardından emekliliğe ayrılarak kendi teknesinde yaşamaya başladığı kaydedildi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ercan Karakaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cansız bedeni taşıyan kayıktan detay

-Sağlık ekiplerinden detay

- Polis ekiplerinden detay

-Sahil güvenlikten detay

-Deniz polisinden detay

-Vatandaşlarla röportaj

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Genel detaylar


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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