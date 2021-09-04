Üye Girişi
SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET - Son Dakika

SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET

04.09.2021 16:25
SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET, System.String[]

SARIYER'de emlakçıda çalışan Kemal Kavraz, motosikletle gelen iki kişinin ofiste açtığı ateş sonucu, öldü.

SARIYER'de emlakçıda çalışan Kemal Kavraz, motosikletle gelen iki kişinin ofiste açtığı ateş sonucu, öldü. Şüpheliler gözaltına alınıp, tutuklanırken, saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 25 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ortaçeşme Caddesi üzerinde bulunan emlakçıda meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen maskeli ve kasklı iki kişi emlakçının önünde durdu. Bir kişi motosiklet üzerinde beklerken, diğeri belinden çıkardığı silahla emlakçıya girerek Kemal Kavraz'a ateş açtı. Şüpheliler, kaçarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kemal Kavraz burada doktorların 2 gün boyunca yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırının ardından geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganların Mustafa F. ile Ersin Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler yapılan çalışmanın ardından Beşiktaş'taki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İşyeri sahibi Emlakçı Hasan D. ile olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşayan müteahhit İbrahim K. da gözaltına alındı. İbrahim K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü: --------------------

-Saldırı anı güvenlik kamerası görüntüsü

- İstanbul

Sarıyer, Saldırı, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a sosyal medya hesabından bir kez daha veda etti: Güle güle ustam 16:19 Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a sosyal medya hesabından bir kez daha veda etti: Güle güle ustam Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü 15:59 Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, Süveyş'i sorunsuz geçti 15:51 Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, Süveyş'i sorunsuz geçti
GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar 15:21 GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. 14:47 Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 14:44 Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi 13:41 116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak 13:08 Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak

Son Dakika Haberleri
16:18 Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a sosyal medya hesabından bir kez daha veda etti: Güle güle ustam
16:16 Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı
15:58 Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü
15:54 Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi
15:49 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu: Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım
15:32 Son Dakika: Radamel Falcao, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla resmen sözleşme imzaladı
15:20 GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar
14:51 Şartlı tahliyeyle hapisten çıkmıştı! Cani adam üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti
14:46 Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.
14:45 Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti
Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı         
16:25
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi         
15:55
Son Dakika: Radamel Falcao, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla resmen sözleşme imzaladı Son Dakika: Radamel Falcao, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla resmen sözleşme imzaladı         
15:32
Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı         
15:11
Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti         
14:46
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor Milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor         
13:35
Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu         
13:07
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim         
11:36
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 16:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement