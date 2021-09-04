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SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET - Son Dakika

SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET

04.09.2021 17:16

SARIYER'de emlakçıda çalışan Kemal Kavraz, motosikletle gelen iki kişinin ofiste açtığı ateş sonucu, öldü.

SARIYER'de emlakçıda çalışan Kemal Kavraz, motosikletle gelen iki kişinin ofiste açtığı ateş sonucu, öldü. Şüpheliler gözaltına alınıp, tutuklanırken, saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 25 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ortaçeşme Caddesi üzerinde bulunan emlakçıda meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen maskeli ve kasklı iki kişi emlakçının önünde durdu. Bir kişi motosiklet üzerinde beklerken, diğeri belinden çıkardığı silahla emlakçıya girerek Kemal Kavraz'a ateş açtı. Şüpheliler, kaçarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kemal Kavraz burada doktorların 2 gün boyunca yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırının ardından geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganların Mustafa F. ile Ersin Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler yapılan çalışmanın ardından Beşiktaş'taki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İşyeri sahibi Emlakçı Hasan D. ile olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşayan müteahhit İbrahim K. da gözaltına alındı. İbrahim K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET
SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET
SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET
SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET

Sarıyer, Saldırı, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE EMLAKÇIDA CİNAYET - Son Dakika


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