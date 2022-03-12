SARIYER'DE ETKİLİ OLAN KAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor. Bir anda şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle kazalar meydana gelirken, bir çok yol kapandı. Bazı sürücüler alt geçitlere sığınarak kar yağışının etkisini azaltmasını bekledi.

Sarıyer'de etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte kapanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeni ile kayganlaşan yollarda kazalar meydana gelirken, kapanan yollardan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler alt geçitlere sığınarak yağışın etkisini azaltmasını beklerken, bazı sürücüler araçlarına zincir takarak yoluna devam etti.

Hacıosman Bayırı Caddesi'nde bir otomobil kayarak yolda ters durdu. Bu sırada yoldan geçmeye çalışan bir çekici, otomobile vurarak yoluna devam etti. Yolun ortasında kalan otomobil nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, polis başka kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılması ve kar küreme araçlarının kar temizleme çalışmalarından sonra yol trafiğe açıldı.

Kaza sırasında otomobilin içinde bulunan bir kişi kazayı; 'Yukarıda yol temizdi. Bu aşağıda bir anda kar bastırınca buralarda ilk kar düştüğü için araba bir anda kontrolü kaybetti. Aynı bu şekilde durunca, çekici de geçecek yer bulamadı. Arkadan vurdu şeklinde anlattı.