Sarıyer'de ev görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın kamerada - Son Dakika

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi Tarabya'da ev görünümlü kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi. Litrelerce sahte alkolün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tarabya'da bir adreste sahte alkol üretildiği ve satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye basan ekipler, ev görünümlü kaçak alkol imalathanesine operasyon düzenledi.

Ev görünümlü kaçak imalathane

Adreste yapılan aramalarda, 11 adet şişelenmiş satışa hazır sahte alkol şişeleri, 4 adet 19 litre damacana içerisinde sahte alkol, 1 adet sahte alkol üretiminde kullanılan içerisinde damıtım işlemi yapılan düdüklü tencere ve bu tencereye bağlı damıtım işleminde kullanılan borular ele geçirildi. Baskında Naci Ercan A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Baskın anları ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL