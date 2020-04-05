SARIYER'DE

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuşturö ifadelerine yer vermişti.
Görüntü dökümü:------------------Sahillerden detaylar-Otobüs durağı detayı-Sahilde dolaşan polis aracı detayları-Genel detaylar