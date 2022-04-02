Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki - Son Dakika
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Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki

02.04.2022 13:47

Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın güçlükle kontrol altına aldı.

Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki

İSTANBUL - Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın güçlükle kontrol altına aldı. Evi alev alev yanan Sevgi Kasap ise, "Bütün ihmal itfaiyecilerin" dedi.

Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir kebapçıda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının kebapçının arka bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktığı öğrenilirken, alevler rüzgarın etkisiyle 5 binaya sıçradı. Evleri alev alev yanan vatandaşlar itfaiyecilere tepki gösterdi.

"Kardeşimin hatıraları gitti ona çok üzüldük"

Kardeşinin hatıralarının gittiği için üzülen Ayşe Ak, "Herhalde o lahmacundan olmuş gaz sıkışması diyorlar. Hani ilk gelen itfaiyeden de bir performans alınamayınca, biraz uzayınca büyükşehirden gelene kadar bu haldeyiz yani. Bütün mahalle kül oldu diyelim. Kız kardeşim benim rahmetli oldu. Onun resimlerini vardı ona üzüldük. Eve üzülmedik, annemlere bir şey olmadı çok şükür. Ama kardeşimin hatıraları gitti ona çok üzüldük" dedi.

"Bütün ihmal itfaiyecilerin"

Evi yanan Sevgi Kasap, "5 tane hortum patlattı, itfaiyeler geç geldi. Bu ara sokağa kamyon girsin dedik. Araba girsin dedik girmedi. Çok bekledik, kayınvalidemi, yeğenimi, damadı ben çıkardım. Çocukları ben çıkardım evden. Yanabilirdik hepimiz, ihmalsizlik yüzünden evsiz kaldım. Tam beş tane, bir değil, iki değil, üç değil, beş tane. Arabayı ön tarafa alalım dedik. Buradan müdahale edelim dedik sokmadılar. Arabayı getirmediler. Sonraki gördüler ki ev tutuştu evsiz kaldık. Bütün ihmal itfaiyecilerin" diye konuştu.

Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki
Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki
Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki - Son Dakika
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