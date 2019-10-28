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Sarıyer'de faciadan dönüldü

1 saat önce

Sarıyer'de el freni çekilmeyen otomobil, gecekondunun çatısına uçmaktan son anda kurtuldu.

Sarıyer'de faciadan dönüldü, System.String[]

Sarıyer'de el freni çekilmeyen otomobil, gecekondunun çatısına uçmaktan son anda kurtuldu. Ağaca çarparak askıda kalan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.

Sarıyer, Kocataş Mahallesi, Sarnıç Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.30 sıralarında spordan dönen Mustafa Karaboğa aracını park ederek aşağı indi. Evine doğru yürüdüğü esnada el frenini çekmediğini fark eden vatandaş aracının hareket ettiğini gördü. Otomobil, yol seviyesinin altında bulunan gecekonduya doğru kaymaya başlarken Mustafa Karaboğa aracının peşinden koşmaya başladı. Ancak Karaboğa'nın çabaları sonuçsuz kalırken otomobil ise ağaca çarparak askıda kaldı. Bunun üzerine Mustafa Karaboğa durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çekiciden yardım istedi. Ağaca çarparak askıda kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü.

Otomobili durdurmak için peşinden koştuğunu belirten Mustafa Karaboğa, "Arkamı döndüm, bir ses duydum. Araba hızlanmış gidiyordu. Peşinden koştum ancak yetişemedim" ifadelerini kullandı.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

Sarıyer, Sarnıç, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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