Sarıyer'de feci kaza: 2 ölü - Son Dakika

Sarıyer'de feci kaza: 2 ölü
Sarıyer Hacıosman Tüneli çıkışında bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Sarıyer Hacıosman Tüneli çıkışında bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Tüneli Çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasksız oldukları öğrenilen Ramazan Demirhan (23) ve Hayrettin Durgut'un (26) üzerinde bulduğu 34 DP 8041 plakalı motosiklet, Hacıosman Tüneli çıkışında sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından yola savruldu. Bariyerlere çarptıktan sonra motosiklet ve üzerindekiler yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Demirhan ve Hayrettin Durgut yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde ve motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından motosikletin kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 10:25
Kaynak: İHA
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