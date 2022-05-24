Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

24.05.2022 09:37

Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı Havalanarak otomobilin camına düşen kurye yaralandı Sarıyer'de siparişi yetiştirmek üzere ters yönden giren motosikletli kurye, seyir halinde olan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

Havalanarak otomobilin camına düşen kurye yaralandı

İSTANBUL - Sarıyer'de siparişi yetiştirmek üzere ters yönden giren motosikletli kurye, seyir halinde olan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Havalanarak otomobilin camına düşen kurye yaralandı. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda kuryelik yapan Mehmetcan Karakuş, siparişi yetiştirmek üzere 34 DYA 088 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Kurye bir süre sonra caddeye tersten girdi. O esnada 34 CAR 129 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Alara Yamak, kurye Karakuş ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanan kurye Karakuş, otomobilin camına düşerek yere savruldu. Kaza sonucu kurye yaralanırken, araçlara ise hasar meydana geldi. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücut sıcaklığını ve açık yaralarını korumak için genci alüminyum folyo ile sardı. Yapılan müdahale sonrasında yaralı kurye ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genci hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

"Kafa kafaya çarpıştılar"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Motosiklet ters yönden geldi. Kadından yan yoldan çıkarken doğal olarak yolun boş olup olmadığını görmek için araçlara bakıyordu. Sonra kafa kafaya çarpıştılar. Durumu iyiydi, iç kanama geçirip geçirmediğini bilmiyorum. Ambulansı aradık geldiler, müdahale edip hastaneye götürdüler" dedi.

Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

YORUMLAR
500
Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı Ters yöne giren alkollü sürücü kamyonla kafa kafaya çarpıştı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Adana polisi 13 çete üyesine operasyon düzenledi! Ünlü bir ailenin uyuşturucu bağımlısı oğlundan 600 bin TL almışlar
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:56 Uyuşturucu ticaretinin şifresini çözen polisten torbacıya suçüstü
10:43 Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
10:36 Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gördüğünü anlattı: "Allah senden razı olsun" diyorlar
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:14:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de feci kaza: Ters yönden gelen motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement