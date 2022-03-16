Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı - Son Dakika
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Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı

16.03.2022 20:29

Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı Freni bozulduğu için yol kenarına park edilen boş İETT otobüsü bir anda yokuş aşağı kaydı Şoförün koşarak bindiği otobüs, duvara çarparak durabildi Sarıyer'de iddiaya göre freni bozulan İETT otobüsü yol kenarına çekildikten bir süre sonra...

Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı

Freni bozulduğu için yol kenarına park edilen boş İETT otobüsü bir anda yokuş aşağı kaydı

Şoförün koşarak bindiği otobüs, duvara çarparak durabildi

İSTANBUL - Sarıyer'de iddiaya göre freni bozulan İETT otobüsü yol kenarına çekildikten bir süre sonra aniden hareket etti. Şoför, arkasından koşarak bindiği otobüsü duvara çarparak durdurabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TP 5291 plakalı boş İETT otobüsü, frenlerinin bozuk olduğu gerekçesiyle yol kenarına park edildi. Şoför, kontrol etmek için otobüsten indi. Tam o sırada İETT otobüsü yokuş aşağı hareket etti. Otobüs şoförü aracın peşinden koşarak içeri girdi. Şoför, freni tutmayan otobüsün direksiyonunu sağa doğru kırıp duvara çarparak durdurabildi. Çarpma sonucu İETT otobüsünde hasar meydana gelirken, olayda şans eseri kimse ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı
Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı
Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı

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Sarıyer, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı - Son Dakika
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