Sarıyer'de galeriden lüks motosiklet çalan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Sarıyer'de galeriden lüks motosiklet çaldıkları belirlenen iki kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 2 Mart'ta Maslak Mahallesi'nde oto galeri olarak işletilen iş yerinden motosiklet çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, lüks motosikletin, kasklı iki şüpheli tarafından çalındığını tespit etti.

Zanlıların, iş yerindeki motosikletin kilidini kırdığı ve sürükleyerek dışarı çıkardığı anlar kameralarca kaydedildi.

Araştırmanın devamında şüphelilerin eşkalini ve kimliklerini belirleyen polis, Mesut Ş. (30) ve Habib T'yi (28) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıkan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan, çalınan motosikletin teknik direktör Fatih Terim'e ait olduğu, ücretinin Terim tarafından ödendiği ancak henüz teslim alınmadığı öğrenildi.