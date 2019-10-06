Sariyer'de gandhi etkinlikleri fotoğraf sergisiyle başladı

-HİNDİSTAN'IN dünyaca ünlü lideri Mahatma Gandhi'nin 150'inci doğum yıldönümü nedeniyle Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Sarıyer Belediyesi işbirliğiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik Gandhi'nin hayatını anlatan fotoğraf sergisiyle başladı.

Ülkesi Hindistan'ın İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadelesinin önderi olan ve dünyada da barışçı mücadeleyi savunan Mahatma Gandhi İstanbul Sarıyer'de yapılan etkinliklerle 150'inci doğum yıldönümünde anıldı.

Anma etkinlikleri Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Sarıyer Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliklerde Gandhi'nin hayatını anlatan fotoğraf sergisi açılırken, 'Hayatım Mesajımdır' adlı kitap dağıtıldı, anısına ağaç dikildi ve vejeteryan yemek festivali yapıldı.

Anma etkinliklerinin açılışında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Mahatma Gandhi'yi bir yol gösterici olarak tasvir ederek, emperyalizme karşı mücadele Gandhi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden alıntılar yaptı.

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh de etkinlikteki konuşmasında, Gandhi'nin Türkiye ile özel bir bağı olduğunu belirterek onun Hindistan'daki Müslüman liderlerle birlikte kurtuluş savaşını desteklemek için Hilafet Hareketi'ni başlattığını söyledi.