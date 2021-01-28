Sarıyer'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı - Son Dakika

Sarıyer'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Sarıyer'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gittikçe artırdı. Sabah saatlerinde sulu kar olarak aralıklarla düşen yağış, gece vakitlerinde ise etkisini göstererek Sarıyer'de bazı noktaları beyaza bürüdü. Yeşil alanlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı. İlçede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.