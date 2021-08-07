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Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

07.08.2021 07:43
Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maden Mahallesi Acı Çeşme Sokak'ta tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yaşayan ve Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen kişi hafif yaralandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İtfaiye, Sarıyer, Yangın, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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