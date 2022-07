Sarıyer'de gecekondunun üzerine uçan kamyonun enkazı kaldırıldı

Sarıyer'de gece saatlerinde bir gecekondunun üzerine uçan kamyonun enkazı kaldırıldı. Mahalle Muhtar Vekili Ali Rıza Akbaş kaza yapan kamyonla ilgili " Normalde kamyonların buraya girmemesi gerekiyor. Navigasyon sistemi kestirme yol olarak gösterdiği için bu yolu kullanıyorlar" dedi.

Olay gece saatlerinde Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta meydana gelmişti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce bir araca ardından bir gecekondunun üzerine uçmuştu. Gece saatlerinde yaşanan kazada 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Sabah saatlerinde ise AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kamyonun enkazı olay yerinden kaldırıldı.

"Yetkililerden gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz"

Kaza hakkında konuşan mahalle muhtarı Ali Rıza Akbaş, "Normalde bu kamyonların bu yola girmemesi gerekiyor. Üçüncü köprüden gelen araçlar ya burayı biliyorlar ya da navigasyon sistemi kestirme yol olarak gösterdiği için bu yolu kullanıyorlar. Bizim bu durumla ilgili, buraya kamyonların girmemesi için daha önce de girişimlerimiz oldu. Şimdiye kadar bir çözüm bulunamadı. Bu kamyon aşağılara kadar gitseydi belki de burada bir sürü can kaybımız olacaktı. Onun için bir an önce buraya bir çözüm bulunması gerekiyor. Burası normal araç trafiği için yapıldı, bir de otobüs çalışıyor. İnsanlar gece uykuda yakalandı. Daha kötü şeyler olabilirdi. Bu kamyon dereye kadar gidip bir sürü insan ölebilirdi. Bir deprem gibi uykuda yakalandılar. Bir an önce çözüm bulunması için yetkililerden gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL