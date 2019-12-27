SARIYER'DE GEMİNİN KIYIYA ÇARPMA ANINA İLİŞKİN EN NET GÖRÜNTÜ - Son Dakika

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SARIYER'DE GEMİNİN KIYIYA ÇARPMA ANINA İLİŞKİN EN NET GÖRÜNTÜ
6 saat önce
/ SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kuruyük gemisi kıyıya çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:56 Kaynak: DHA
/ SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kuruyük gemisi kıyıya çarptı.
Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kuruyük gemisi Songa İridium saat 12.13'te kıyıya çarptı. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki geminin kıyıya çarpma anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Siren çalarak kıyıya gelen geminin çarpmasıyla birlikte büyük bir gürültü çıkıyor. Bu sırada gemideki mürettebatın panikle güvertede koştuğu görülüyor
Görüntü Dökümü:
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-Geminin çarpma anı
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