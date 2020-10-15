SARIYER'DE GENÇ KIZ ARKADAŞLARIYLA SAHİLDE OTURURKEN DENİZE ATLADI (KURTARILMA ANLARININ... - Son Dakika

SARIYER'DE GENÇ KIZ ARKADAŞLARIYLA SAHİLDE OTURURKEN DENİZE ATLADI (KURTARILMA ANLARININ...

15.10.2020 02:20
SARIYER'DE GENÇ KIZ ARKADAŞLARIYLA SAHİLDE OTURURKEN DENİZE ATLADI (KURTARILMA ANLARININ..., System.String[]

Sarıyer'de, arkadaşlarıyla sahil kenarında sohbet ederken denize atlayan Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı.

Sarıyer'de, arkadaşlarıyla sahil kenarında sohbet ederken denize atlayan Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Emirgan Sahili'nde 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki erkek arkadaşıyla birlikte sahil kenarında oturan Aleyna Özçelik, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize atladı. Yüzme bilmediği öğrenilen Özçelik, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Aleyna Özçelik'in su yüzeyinde çırpındığını gören arkadaşları ile o sırada sahilde gezintiye çıkan iki vatandaş denize atladı. Arkadaşları ile vatandaşlar, yükseklik nedeniyle Özçelik'i karaya çıkaramayınca, yüzerek yaklaşık 50 metre uzağa taşıdılar. Aleyna Özçelik, haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tekneye çıkarıldı.

Kalbi durmuş olarak tekneye çıkarılan ve sağlık ekiplerinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülen Aleyna Özçelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay sırasında sahilde gezintiye çıktığını belirten Songül Kazdal, "18 yaşında kız, sevgilisiyle tartışmış. O sırada kendini aşağıya atmış. Önce sevgilisi şaka sanmış. Çevredekiler toplandı; çocuğa 'atlasana kız boğuluyor' dediler. Çocuk da denize atladı. Bayağı sürüklendiler. Kurtaran büyük ihtimalle erkek arkadaşıydı. Kimse cesaret edemez buna, kocaman bir deniz" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Aleyna Özçelik'i kurtarma çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların merdiven uzatarak ve denize atlayıp denizden kurtarmaya çalışmaları görüntülere yansıyor. Bir kadın ise sürekli "Kızım bırakma sakın" diyerek sakinleştirmeye çalışıyor. Ardından Özçelik gelen tekneye çıkarılıyor.

- İstanbul

Sahil Güvenlik, İtfaiye, Sarıyer, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE GENÇ KIZ ARKADAŞLARIYLA SAHİLDE OTURURKEN DENİZE ATLADI (KURTARILMA ANLARININ... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi 112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor
Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı         
23:57
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı         
22:46
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti         
15:22
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri         
14:04
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 02:29:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SARIYER'DE GENÇ KIZ ARKADAŞLARIYLA SAHİLDE OTURURKEN DENİZE ATLADI (KURTARILMA ANLARININ... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei