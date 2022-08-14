SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ YOL TRAFİĞE KAPANDI

14.08.2022 20:10
SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ YOL TRAFİĞE KAPANDI

SARIYER'DE gövdesi çürüyen ağaç yola devrildi.

SARIYER'DE gövdesi çürüyen ağaç yola devrildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda yol her iki yönde trafiğe kapandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Gövdesi çürüyen yol kenarındaki ağaç kökünden sökülerek aniden yola devrildi. Ağacın devrildiği anda altından geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Yola devrilen ağaç nedeniyle cadde her iki yönde trafiğe kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından caddede trafik tekrar normale döndü.

İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ BAŞKA ARACA YOL VERDİĞİ İÇİN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU Cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü şoförü ara yoldan çıkan araca yol verince devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İETT şoförü Mustafa Bayram, "Önümde bir tane beyaz araba vardı, aradan çıktı ona yol verdim. O da yavaş gidiyordu, bir baktık ağaç yola devrildi. Allahtan yürümedik yani. Tam önümüze devrildi" dedi.

Ağacın devrildiği ana tanık olan Alkan Meral ise, "15 dakika önce çatırtı sesi geldi, dönüp baktım ağaç bu taraftan bu tarafa doğru devrildi. Allah'tan altında kalan olmadı" şeklinde konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İtfaiye, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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