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SARIYER'DE GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI - Son Dakika

SARIYER'DE GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

10.09.2021 17:25

SARIYER'DE GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI Haber - Kamera: Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de hırsızlar değeri 50 bin lirayı bulan motosikleti, güpegündüz çaldı.

SARIYER'DE GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Haber - Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de hırsızlar değeri 50 bin lirayı bulan motosikleti, güpegündüz çaldı. Bir dakikada gerçekleşen hırsızlık çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Caddesi'nde 6 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Motosikletle caddeye gelen şüpheli iki kişi park halinde duran motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. Şüphelilerden biri çaldıkları motosikleti iterek yola çıkardı. Hırsızlardan biri çaldıkları motosikletle diğeri de geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"HERHALDE ŞEBEKE BUNLAR"

Değeri 50 bin lirayı bulan motosikleti çalınan Cem Yakşi, "Gündüz öğle vaktinde işlek bir caddede yaklaşık 1 dakikada motosikletimi çalıyorlar. Herhalde bunlar şebeke çok profesyoneller, gündüz vakti hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Motorun çalındığı yer işlek bir cadde. Arkasında oturan insanlar, var yoldan geçen insanlar var. Motorla geliyorlar, benim motorun önce disk kilidini kırıyorlar sonra da direksiyon kilidini kırıyorlar. Gündüz vakti iterek götürüyorlar. Yoldan geçenler hiç fark etmiyorlar mı? İnsanların biraz daha duyarlı olması lazım. Kimsenin dikkatini çekmedi mi? Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin. İnsanlar daha duyarlı olurlarsa başkasını başına gelmez. O taraflarda çok oluyor muş. Herhalde orada bir şebeke var. Motosikletleri parçalayıp mı satıyorlar bilmiyorum nasıl yaptıklarını. Hiçbir şeyden korkmuyorlar öğlen bir buçukta bunu yapan orada her şey yapabilir. Gereken yerlere şikayetçi oldum. Çalıntı talebi oluşturdum. Emniyet personelinin görevlerini yapacağına inanıyorum. İnşallah motorun bulunur" dedi.

SARIYER'DE GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI
SARIYER'DE GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI
SARIYER'DE GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI
SARIYER'DE GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Huzur Mahallesi, Motosiklet, Çeşme, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI - Son Dakika


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