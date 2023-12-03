İstanbul'da güzellik merkezine silahlı saldırı! Araçtan inip kurşun yağdırdı

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Güzellik merkezlerine gerçekleştirilen silahlı saldırılar geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Dilan Polat ve Banu Parlak'ın güzellik merkezlerine gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından İstanbul Sarıyer'de bir güzellik merkezine daha silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

OTOMOBİLDEN İNİP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay Tarabya Mahallesi, Tarabya Bayırı Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin giriş kapısı önünde otomobilden inen şüpheli, site içerisinde güzellik merkezi olarak hizmet veren iş yerine kurşun yağdırdı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İş yerine rastgele ateş açan saldırgan otomobile bindikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Boş kovanlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından götürüldü. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.