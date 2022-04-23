Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu

23.04.2022 22:40

Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu Sarıyer'de sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan kişi ormanlık alanda kuyunun içinde ölü bulundu.

Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu

İSTANBUL - Sarıyer'de sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan kişi ormanlık alanda kuyunun içinde ölü bulundu. Ceset incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Sarıyer Bahçeköy Balaban Dere Mevkii'nde, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde çalışan Taşkın Eyibil, sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi ve yakınları Eyibil'i, ormanlık alanda aramaya başladı. Arama çalışmalarını yürüyüş için sık sık gittiği ormanlık alanda sürdüren yakınları, kapağı açık halde bulunan bir kuyunun içinde Taşkın Eyibil'in cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri Eyibil'in cansız bedeni üzerinde incelemeler de bulundu. Öte yandan Eyibil'in daha önceden çok sık alkol kullandığı, son günlerde ise alkolü bıraktığı öğrenildi. Yapılan incelemeler sonucu Eyibil'in cesedi üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Taşkın Eyibil'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından, incelenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu
Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu
Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu
Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de ormanlık alanda ceset bulundu - Son Dakika
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