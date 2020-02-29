Sarıyer'de halk otobüsleri zincirleme kazaya karıştı 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de halk otobüsleri zincirleme kazaya karıştı 3 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de halk otobüsleri zincirleme kazaya karıştı 3 yaralı

6 saat önce

Sarıyer'de üç halk otobüsü ve iki motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sarıyer'de üç halk otobüsü ve iki motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken trafik ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza, Ayazağa Mahallesi, 125. Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters istikametlerde seyir halinde olan iki halk otobüsü, yan yana geldiği sırada yasak park nedeniyle geçiş yapamadı. Ayazağa istikametine giden halk otobüsü manevra için hamle yaptığı sırada, Sarıyer istikametine giden bir başka halk otobüsü sürücüsü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan halk otobüsüne çarptı. Bu sırada iki otobüs arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü ise, kaza yapan iki halk otobüsünün arasında kalarak sıkıştı. Arkadan gelen bir başka motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüse çarpıp kaldırıma fırladı. Kaza yaşandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki otobüsün arasında sıkışarak yaralanan motosiklet sürücüsü ve otobüs içerisinde yaralanan iki kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

ARKADAN GELEN OTOBÜS BANA ÇARPTI, KENDİME GELDİĞİMDE KALDIRIMDAYDIM

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Kıvanç Narlı, Otobüsün arkasında trafiğin açılmasını bekliyordum. Ne olduğunu anlamadım. Arkamdaki otobüs bana vurarak kaldırıma uçtum. Kendime geldiğimde kaldırımdaydım. Önümüz bir motosikletli daha vardı, o iki otobüsün arasında kalmış. Ben de çok şükür bir şey yok ancak o arkadaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün freni boşaldı diyorlar ama şuanda freni tutuyor ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de halk otobüsleri zincirleme kazaya karıştı 3 yaralı

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:31 Kaynak: DHA
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