Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga - Son Dakika

Sarıyer'de hastanede iki aile arasında kavga

Hastane dışına taşan bıçaklı ve sopalı kavgaya polis ekipleri müdahale etti

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Sarıyer'deki Hamidiye Etfal Hastanesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Bir tarafın bıçak ve sopalarla karşı tarafa saldırdığı olayda, polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yandı.

Olay, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'ndeki Hamidiye Etfal Hastanesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki aile arasında hastane içerisinde tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar, güvenlik görevlileri tarafından hastaneden dışarı çıkarıldı. Hastane dışında da devam eden kavgada, taraflardan biri bıçak ve sopalarla karşı tarafa saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yatışan olayda, kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.