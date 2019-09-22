Sarıyer'de hata zinciri kazaya neden oldu
26 dakika önce
Sarıyer'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
Sarıyer'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emirgan Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan otomobile ters şeritten gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arka tekerleği havaya kalkan motosikletteki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin hatalı dönüşü, motosiklet sürücüsünün ters şeritten gelmesi, kayarak otomobile çarpması ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Otomobilin hatalı dönüşü
-Önündeki aracı sollamak için ters şeritten ilerleyen motosiklet
-Sürücünün frene basmasıyla kayan motosiklet
-Motosikletin otomobile çarpması
-Motosikletin arka tekerleğinin havaya kalkması
-Motosikletin yere devrilmesi
-Motosiklet sürücüsünün otomobildeki kişiye tepkileri
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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